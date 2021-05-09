Gençlerbirliği'nde olağanüstü kongre tarihi belli oldu

09 Mayıs 2021 Pazar, 17:58

Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği Kulübünün yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanması durumunda 23 Mayıs'ta yapılacak.

Yapılan genel kurul çağrısına göre, ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul, 23 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise genel kurul 30 Mayıs Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacak.

Süper Lig'de oynadığı 38 maçta 35 puan toplayarak 20. sıraya yerleşen ve kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav'ın aday olup olmayacağı henüz netleşmedi.