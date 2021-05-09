Gençlerbirliği'nde olağanüstü kongre tarihi belli oldu
Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 23 Mayıs tarihinde, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 30 Mayıs'ta yapılacak.
Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği Kulübünün yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanması durumunda 23 Mayıs'ta yapılacak.
Yapılan genel kurul çağrısına göre, ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul, 23 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise genel kurul 30 Mayıs Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacak.
Süper Lig'de oynadığı 38 maçta 35 puan toplayarak 20. sıraya yerleşen ve kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav'ın aday olup olmayacağı henüz netleşmedi.
Video Haberler
- Semt pazarında sosyal mesafe unutuldu
- Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den çok konuşulacak yeni açıklama
- Ankara'da skandal görüntü!
- Süren doldu, daha fazla öttürmezler
- Soylu: Bir fedakarlık daha bekliyoruz
- Erdoğan'ı üzecek 3 isim belli oldu!
- Erdoğan'a 128 dolar tepkisi
- Akşener’den Soylu’ya yanıt
- Transkript belgelerinde yeni dönem
- İçişleri Bakanlığı’ndan 'Sedat Peker' açıklaması
- Videoyu kaldırma talimatı Erdoğan'dan gelmiş