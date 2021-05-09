Süper Lig’e yükselecek takımlar belli oluyor

09 Mayıs 2021 Pazar, 17:00

Bugün oynanacak yedi karşılaşma ile TFF 1. Lig’de sezon tamamlanacak. İlk üç sıradaki Adana Demirspor, Girensunspor ve Samsunspor 20.30’da, Playoff mücadelesi veren takımlar ise 18.00’da sahaya çıkacak.

İLK İKİ SIRAYA GALİBİYET YETİYOR

Lig lideri Adana Demirspor deplasmanda Menemenspor ile karşı karşıya gelirken ikinci sıradaki Giresunspor, Tuzlaspor ile İstanbul’da oynayacak. Her iki takımda alacağı galibiyetle Süper Lig bileti almaya hak kazanacak. İki takımdan birisinin yapacağı puan kaybında ise Samsunspor’un alacağı sonuç belirleyici olacak.

SAMSUNSPOR RAKİPLERİNİ BEKLEYECEK

İlk iki sıradaki takımlar gibi 67 puanda olan Samsunspor ise Süper Lig’e yükselebilmek için kazanıp rakiplerinden birisinin puan kaybetmesini bekleyecek. Samsunspor, puan kaybetmesi halinde Süper Lig’e yükselme şansını kaybedecek.

PLAYOFF’A KALACAK SON TAKIM BELLİ OLUYOR

Alınacak sonuçlara göre Adana Demirspor, Giresunspor ya da Samsunspor Playoff mücadelesi verecek. Dördüncü sıradaki İstanbulspor ve beşinci sıradaki Altay’ın ise Playoff dışına çıkma ihtimalleri bulunmuyor. Her iki takım da bugün ligdeki yerlerini belirleyecek karşılaşmaları oynayacak. 57 puandaki Altınordu ve 55 puandaki Keçiörengücü altıncı sıra için mücadele edecek. Altınordu alacağı galibiyetle Playoff’a kalmayı garantileyecek. Puan eşitliğinde ise Keçiörengücü altıncı sırayı alacak.

TFF 1. Lig’de program şöyle:

18.00: Altay – Bandırmaspor

18.00: Ankaraspor – İstanbulspor

18.00: Balıkesirspor – Altınordu

18.00: Bursaspor – Keçiörengücü

20.30: Adanasspor – Samsunspor

20.30: Menemenspor – Adana Demirspor

20.30: Tuzlaspor - Giresunspor