Süper Lig’e yükselecek takımlar belli oluyor
TFF 1. Lig’de bugün oynanacak karşılaşmalar sonucunda Süper Lig bileti alacak iki takım belli olurken playoff hattı da netleşecek.
Bugün oynanacak yedi karşılaşma ile TFF 1. Lig’de sezon tamamlanacak. İlk üç sıradaki Adana Demirspor, Girensunspor ve Samsunspor 20.30’da, Playoff mücadelesi veren takımlar ise 18.00’da sahaya çıkacak.
İLK İKİ SIRAYA GALİBİYET YETİYOR
Lig lideri Adana Demirspor deplasmanda Menemenspor ile karşı karşıya gelirken ikinci sıradaki Giresunspor, Tuzlaspor ile İstanbul’da oynayacak. Her iki takımda alacağı galibiyetle Süper Lig bileti almaya hak kazanacak. İki takımdan birisinin yapacağı puan kaybında ise Samsunspor’un alacağı sonuç belirleyici olacak.
SAMSUNSPOR RAKİPLERİNİ BEKLEYECEK
İlk iki sıradaki takımlar gibi 67 puanda olan Samsunspor ise Süper Lig’e yükselebilmek için kazanıp rakiplerinden birisinin puan kaybetmesini bekleyecek. Samsunspor, puan kaybetmesi halinde Süper Lig’e yükselme şansını kaybedecek.
PLAYOFF’A KALACAK SON TAKIM BELLİ OLUYOR
Alınacak sonuçlara göre Adana Demirspor, Giresunspor ya da Samsunspor Playoff mücadelesi verecek. Dördüncü sıradaki İstanbulspor ve beşinci sıradaki Altay’ın ise Playoff dışına çıkma ihtimalleri bulunmuyor. Her iki takım da bugün ligdeki yerlerini belirleyecek karşılaşmaları oynayacak. 57 puandaki Altınordu ve 55 puandaki Keçiörengücü altıncı sıra için mücadele edecek. Altınordu alacağı galibiyetle Playoff’a kalmayı garantileyecek. Puan eşitliğinde ise Keçiörengücü altıncı sırayı alacak.
TFF 1. Lig’de program şöyle:
18.00: Altay – Bandırmaspor
18.00: Ankaraspor – İstanbulspor
18.00: Balıkesirspor – Altınordu
18.00: Bursaspor – Keçiörengücü
20.30: Adanasspor – Samsunspor
20.30: Menemenspor – Adana Demirspor
20.30: Tuzlaspor - Giresunspor
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