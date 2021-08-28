Gençlerbirliği'nden örnek sosyal sorumluluk!
Gençlerbirliği'nen açıklama: "Kulübümüzün iç sahadaki lig maçlarını; gaziler, şehit yakınları ve engelli vatandaşlarımız ücretsiz izleyebilecek"
Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarını gaziler, şehit yakınları ve engelliler ücretsiz izleyebilecek.
Kırmızı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün iç sahadaki lig maçlarını; gaziler, şehit yakınları ve engelli vatandaşlarımız ücretsiz izleyebilecek." denildi.
Kadın taraftarların da kombine biletlere yüzde 50 indirimle sahip olabilecekleri belirtildi.
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