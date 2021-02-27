AKP'nin Hatay kongresi bitti, valilik yasak getirdi

COVID-19 salgını kapsamında esnafın dükkanı kapalıyken; AKP’nin il kongrelerinden “lebaleb” görüntülerin gelmesi ve son olarak Hatay’da AKP Gençlik Kolları’nın kapalı mekanda sosyal mesafeyi hiçe sayarak düğün havasında kongre yapması tepki yarattı.

TÜM TOPLANTI VE GÖSTERİLER 15 GÜN YASAK

Bu arada kongrenin ardından Hatay Valiliği, yeni yasak kararı aldı. Kararda; tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik, festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stand açma, çelenk sunma törenleri, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtmak, imza masası açmak, meşale yakmak ve taşımak, konferans, panel vb. tüm etkinlikler 19 Şubat itibariyle 15 gün boyunca yasaklandı.

Hatay Valiliği’nin yasak kararı şöyle:

“İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi müessif olayların yaşanmaması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Pandemi (Salgın Hastalık) olarak ilan edilen Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesi amacıyla; il sınırlarımız içerisinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında kendi üyelerine yönelik yapacağı toplantılar hariç olmak üzere; İl sınırlarımız içerisinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik, festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stand açma, çelenk sunma törenleri, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtmak, imza masası açmak, meşale yakmak ve taşımak, konferans, panel vb. tüm etkinlikler 19 Şubat 2021 saat 00.01 ile 05 Mart 2021 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır.”

SOKAKTA SIKI DENETİM BAŞLADI

Öte yandan hafta sonu yasakları ile denetimler de sıklaştı. Polis ekipleri, yolda durdurduğu kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olup olmadıklarını kontrol etti.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI

AKP Hatay İl Gençlik Kolları Başkanlığı’ndan yapılan “özür dileme” açıklamasında, kongrede, maske, mesafe ve temizlik kurallarına başlangıçtan itibaren en üst düzeyde dikkat edildiği iddia edildi ve “tasvip edilmeyecek durumdan” dolayı ilgili kişiler hakkında disiplin sürecinin başladığı duyuruldu.

Yayınlanan özür metninde şu ifadeler yer aldı:

“Kongre salonu girişinde tüm katılımcılarımız maske ve mesafe kurallarına uymuş, salon girişinde dezenfektan dağıtımı yapılmış ve gerektiği gibi kullanılmasının elzem olduğu tüm katılımcılarımıza hatırlatılmıştır. Ancak tüm uyarılar ve hassasiyete rağmen, kongremiz bitip katılımcıların dağılmasından sonra salonda görevli olan bazı arkadaşımız, tüm kongre boyunca dikkat ettiğimiz ve kendilerine hatırlattığımız kurallara rağmen asla tasvip edilmeyecek bir durum içerisine girmiş ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayarak salgın kuralları ihlalinde bulunmuşlardır. Partimiz bu üzücü durum karşısında disiplin kurulu işlemlerine başlamış olup ilgililerle alakaları olarak gereken çalışmayı yapmaktadır. Oluşan durumdan kaynaklı kamuoyundan özür diler, saygılar sunarız.”