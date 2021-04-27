Gençleri bireysel emeklilik sistemine dahil etme çalışmaları hızlandı

27 Nisan 2021 Salı, 04:00

Gençlerin bireysel emeklilik sistemine (BES) dahil edilmesi kapsamında, 18 yaş altıyla ilgili yasal mevzuatın 30 Haziran’a kadar tamamlanmasıyla ilgili çalışmaları sürerken, izlenmesi gereken yol da tartışılıyor. Ayrıca halen gönüllü BES’teki payı yüzde 4.2 olan 25 yaş altı grubun sisteme çekilmesi için de yeni paketler hazırlanıyor.

VERGİ AVANTAJI ŞART

Türkiye’de tasarrufların artırılmasında BES’in önemine atıf yapan Altınbaş Üniversitesi’nden Prof. Dr. Berrin Ceylan-Ataman, 18 yaş altıyla ilgili hazırlıkları süren yasal altyapının da sürece ivme katacağını belirtti. Bu noktada kadınlara büyük iş düştüğünü vurgulayan ve bugün kadınların BES fonları içindeki payının yüzde 40 civarında olduğunu hatırlatan Ceylan-Ataman şöyle konuştu:

“Kadınların geleceklerini güvence altına alma davranışı çocuklar için yatırım yapma davranışını da ortaya çıkaracak. Bu bağlamda 18 yaş altı nüfustan daha çok kişinin BES’e katılımında kadınların tasarruf kararları etkili olacaktır. 18 yaş altı nüfusun katılımını artırmanın yolu öncelikle kadınları ikna etmekten geçiyor.” Ceylan-Ataman ayrıca, BES’le ilgili vergi avantajlarının devamı, kadın istihdamının artması, işsizlikle mücadele için yatırımların teşvik edilmesi ve finansal okuryazarlığın geliştirilmesinin olumlu etkiler yapacağını sözlerine ekledi. Tasarruf bilincinin küçük yaşlarda aileden başladığını ve eğitim sistemiyle de pekiştirildiğini ifade eden Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli de “BES’te yaklaşık 7 milyon katılımcı olmakla beraber bunun sadece yüzde 4.2’si 25 yaş altında. Gençlerimizin daha çok dikkatini çekecek farkındalık oluşturacak ve teşvikleri artıracak düzenlemelerle sektör olarak gençleri birikim yapmaya yönlendirmeliyiz” dedi.

160 MİLYAR TL FON

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 16 Nisan itibarıyla yayımladığı verilere göre gönüllü BES’teki katılımcı sayısı 6 milyon 910 bin 181 kişi. Fon tutarı da 20.2 milyar lirası devlet katkısı olmak üzere 160.3 milyar lira. Otomatik BES’teki çalışan sayısı ise 5 milyon 738 bin 192 kişi. Toplam fon da 12.7 milyar TL.

‘İŞSİZLİK RİSKİ KORUNMA İHTİYACINI TETİKLİYOR’

BNP Paribas Cardif Global’in, 21 ülkede düzenlediği “Kriz Döneminde Sigorta ile Koruma ve Planlama” başlıklı anketin sonuçlarına göre pademi nedeniyle Türkler Avrupalılara kıyasla gelir kaybı ve sağlık alanında daha endişeli. Bu kapsamda Türklerin yüzde 67’si salgına bağlı gelir kaybı yaşadığını ifade etti. BNP Paribas Cardif Türkiye Üst Yöneticisi Cemal Kişmir de “Anket detaylarında, bu krizin özellikle işsizlik riskine dair daha fazla korunma ihtiyacını tetikleyen bir endişeyi beslediğini görüyoruz” dedi.



EMEKLİLERE ÖZEL ‘FERDİ KAZA’YI YENİLEDİ

MetLife Emeklilik ve Hayat’ın, emekliliğini çoklu hizmet seçenekleriyle yaşamak isteyenlere yönelik hazırladığı “Emeklim Güvende Ferdi Kaza Sigortası”nın kapsamını genişlettiği açıklandı. Paket kaza sonucu vefat, kalıcı sakatlık gibi teminatların yanında yanık, kırık gibi riskleri de kapsıyor. Ayrıca profesyonel ev desteği, kombi bakımı gibi asistan hizmetleri veriliyor.

MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, “Pandemi ile emeklilerin evde geçirdiği süreler arttı, ihtiyaçları farklılaştı” dedi.

‘HAYATDIŞINDA İLK 10 ŞİRKET ARASINA GİRDİK’

Quick Sigorta’nın, 2020 yılını 514 milyon TL öz kaynak ve 2.5 milyar TL bilanço büyüklüğü ile kapattığı açıklandı.

Ulaştıkları 1 milyar 250 milyon liralık net prim üretimiyle, 4 yıl gibi kısa bir sürede hayatdışı branşının en büyük ilk 10 şirketi arasına girmeyi başardıklarını belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Pandemi, milli gelirdeki büyümenin yavaşlaması, enflasyondaki yükseliş ve döviz kurlarındaki oynaklık tüm şirketler gibi bizi de etkilerken gelişmeleri doğru yönetmeyi başardık” dedi. Ayrıca amaçlarının bilançolarını kaliteli bir şekilde büyütmek olduğunu vurgulayan Yaşar, önümüzdeki 3 yılın sonunda en büyük bilançoya sahip ilk 5 şirket arasına girmeyi hedeflediklerini duyurdu.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- TOBB SAİK, girişimleri sonucu hayatdışı sigortalarda MASAK’a bildirimi zorunlu olan poliçe prim tutarının 20 bin liradan 75 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Uygulama ise 1 Mayıs’ta başlıyor.

- Unico Sigorta’nın, portföyüne yurtdışında geçerli trafik sigortası olan “Yeşil Kart”ı da eklediği açıklandı. Sigorta bedeli Avro üzerinden hesaplanacak ve düzenlendiği tarihteki TL’den ödenecek.

- Groupama Sigorta, uzaktan hasar tespiti sağlayan “Video Ekspertiz” uygulamasıyla, International Data Corporation’ın (IDC) düzenlediği IDC Turkey DX Awards 2021’de IDC Özel Ödülü’nü aldı.

- Aegondirekt, “blog.aegondirekt.com.tr” adıyla bir “blog” açarak sigorta ve kredi süreçleri hakkındaki soruları yanıtlamaya başladı. Şirket online kredi hayat sigortası platformu olarak çalışıyor.

- Generali Sigorta’nın “Prestij Servisleri”ni onarım için tercih eden sigortalıların, 1 adet ile sınırlı olmak kaydıyla yenileme yılında aynı hasarsızlık indirim oranından faydalanacağı açıklandı.