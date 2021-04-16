Genco Erkal ifadeye çağrıldı
Usta tiyatrocu Genco Erkal, “Cumhurbaşkanlığına hakaret” iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Erkal, sosyal medya paylaşımları nedeniyle pazartesi günü saat 14.00’te Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek.
Türk tiyatrosunun usta isminin 2016 yılından bu yana yaptığı paylaşımlar hakkında ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
Geçen aylarda Cumhurbaşkanlığı’na hakaret iddiasıyla yine usta oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında da dava açılmış, sanatçılar beraat etmişti.
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