Genco Erkal ifadeye çağrıldı

16 Nisan 2021 Cuma, 16:29

Türk tiyatrosunun usta isminin 2016 yılından bu yana yaptığı paylaşımlar hakkında ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Geçen aylarda Cumhurbaşkanlığı’na hakaret iddiasıyla yine usta oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında da dava açılmış, sanatçılar beraat etmişti.