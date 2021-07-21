Genco Erkal'dan, Erdoğan’ın ‘Türkiye’nin, Taliban’ın inancıyla ters bir yanı yok’ sözlerine tepki
Usta tiyatrocu Genco Erkal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” sözlerine tepki gösterdi.
KKTC’de bayram namazı çıkışında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” sözleri büyük tepki çekti.
Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal da, Erdoğan'ın 'Taliban' açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak tepki gösterdi. Erkal, Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, "Kendi adına doğru söylemiş. Ama bizim o inançla her şeyimiz ters. Bütünüyle. Kökten. O nedenle anlaşamıyoruz işte" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Erdoğan, dün KKTC'de Türkiye'nin Afganistan'da Kabil Havalimanı'nı koruma talebine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları söylemişti:
- Biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz. Bu arada tabi Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu.
- Taliban'la da bu süreci görüşmek suretiyle, nasıl ki Amerika'yla bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım.
- Çünkü Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok, ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum.
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