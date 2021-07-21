Genco Erkal'dan, Erdoğan’ın ‘Türkiye’nin, Taliban’ın inancıyla ters bir yanı yok’ sözlerine tepki

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 23:01

KKTC’de bayram namazı çıkışında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” sözleri büyük tepki çekti.

Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal da, Erdoğan'ın 'Taliban' açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak tepki gösterdi. Erkal, Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, "Kendi adına doğru söylemiş. Ama bizim o inançla her şeyimiz ters. Bütünüyle. Kökten. O nedenle anlaşamıyoruz işte" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, dün KKTC'de Türkiye'nin Afganistan'da Kabil Havalimanı'nı koruma talebine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları söylemişti: