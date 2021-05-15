Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. İki ülke vatandaşları koronavirüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testinin, Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için karşılıklı kaldırıldığını duyurdu.
Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen kovid bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır."
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