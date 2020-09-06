George Floyd’a selam çakan film!

06 Eylül 2020 Pazar, 06:00

Film, başlar başlamaz seyirciyi Amerikan iç savaşı öncesine ve kölelik döneminin içine atıveriyor. Sahnede, temizlik yapan, askerlerin her türlü isteğini yerine getirmeye hazır bekletilen, sadece sahibi, yani beyaz Amerikalı sorduğunda, cevap hakkı olan siyahi kadınlar.

Asimile edilmeye çalışılan siyahi ırk için yapılmış, son zamanların en iyi filmi denilebilir, ama sadece bunu da kapsamıyor.

“Yeşil Rehber” filmindeki en önemli sahnelerden biri, siyahi ve durumu iyi olan doktoru arabada gördüklerinde tarlada çalışan, kendi köklerinden insanların ona şaşkın bakışlarıydı. Çünkü doktorun şoförü bir beyaz adamdı!

Film, sanki o sahneden yeniden bir pamuk tarlasına sokuyor bizi ve yüzümüze çarpa çarpa bizi insan yapan unsurları hatırlatıyor.

Geçmişte, Amerika’nın güneydoğusunda büyük çiftliklerin ağırlıklı olduğu ve tarıma dayanan bir ekonomi hâkimken bu çiftliklerde özellikle pamuk, şekerkamışı ve tütün yetiştirilmekte ve gereken işgücü de Afrika’dan kaçırılarak getirilen, siyahi kökenli kölelerdi; Antebellum, onların hikâyesi.

HER YOL MÜBAH!

Robert Edward Lee (1807- 1870) Amerikan İç Savaşı sırasında (1861-1865) Konfederasyon Ordusu’nun komutanıdır. Film, kendini yarı tanrı olarak kabul eden komutanın üzerinden tüm siyahi kökenli ırklara karşı yapılan müdahale, şiddet, asimile ve insan dışı muameleleri tüm çıplaklığı ile vurguluyor.

General: “Bana itaat etmeyi ne zaman öğreneceksin! Senin adın ne?” Susmakta direnen ve sonunda işkence ile adının “Eden” olduğunu söyleyen siyahi kadın lider (aslında Eden anlamına baktığımızda, o zamanlar yine yerleşim yerleri güneyde Karolina, Missisipi gibi yerlerin ismi olduğunu görüyoruz) sonunda ismini haykırır: “Benim adım Veronica!” Antebellum, afişte de fark edileceği gibi “E” harfi ters yazılmış. Bu da EDEN oluyor.

Yani geçmişte Eden, günümüzde ise bir kadın ve yazar kimliği ile eşitlik, adalet ve özgürlük diyen; kadınların susmaması gerektiğini vurgulayan. “Siz, beyaz Amerikalılar! Genleriniz ile konuşuyorsunuz!” ve kendisine saldıran bir kadına da “Sen, nasıl bir kadınsın?” diyecek kadar “Kadın, olmanın içinde daha çok merhamet ve şefkat olduğunu vurgulayan.”

Bugün Trump, Floyd olaylarında gösterileri yasaklasa da herkes geçmişten atalarından taşıdığı genlerle mücadeleye devam ediyor. KAPAN ve BİZ filmlerinin yapımcı ve senaristleri olan Gerard Bush ve Christopher Renz iyi iş çıkarmışlar. Sürprizlerle örülü filmde, üzülürken gülümsemek de mümkün.

Veronica Henley rolü ile Grammy Ödüllü, söz yazarı ve şarkıcı Janelle Monae Robinson, çok başarılı. Bazı sahnelerde, rahmetli Withney Houston (1963-2012), Eric Lange ve Jena Malone eşlik ediyor. Geçmiş ölmez! Gelecek geçmiş ile şekillenir.