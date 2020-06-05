George Floyd'u öldüren polis hakkında 13 yıl önce şikayette bulunan kadın konuştu

05 Haziran 2020 Cuma, 19:09

EPA

Los Angeles Times (LA Times) gazetesi, George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin hakkında bundan 13 yıl önce şikayette bulunan Melissa Borton'ın sözlerine yer verdi.

Minneapolis'te yaşayan Melissa Borton, George Floyd'un ensesine dizini dayayarak ölümüne yol açmakla suçlanarak tutuklanan polis Derek Chauvin'i 13 yıl önce "kötü muamele" suçlamasıyla Emniyet Müdürlüğü'ne şikayet etmiş.

LA Times'ın haberine göre Melissa Borton, 2007 yılının Ağustos ayınd, Minneapolis'de, 2 aylık bebeği ve Alman kurdu köpeğiyle alışverişten dönüyordu.

Habere göre o sırada 30 yaşında olan Borton, yeşil minibüsüyle bir kavşağı geçtiği sırada arkasından yanıp sönen ışıklarıyla bir polis aracının geldiğini gördü. Herhangi bir kuralı ihlal ettiğini düşünmediğinden şaşırmıştı.

Minibüsünü kenara çekip, yaklaşan iki polisle konuşabilmek için camını indirdi.

Polislerden biri George Floyd'un ABD'yi sarsan ölümüyle ilgili olarak ikinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanacağı açıklanan Derek Chauvin'di.

Borton'un Los Angeles Times'da anlattığına göre Chauvin ve adı verilmeyen diğer polis hiç bir şey söylemeden arabanın içine uzandılar kapının kilidini açıp, kemer takmış olduğu halde kadını dışarı çekmeye çalıştılar.

'BEBEĞİM AĞLIYOR, KÖPEĞİM HAVLIYORDU'

Sonunda polislerin kemerini de açıp onu aracının dışına sürüklediklerini söyleyen Borton, "Bütün bunlar olurken benimle hiç konuşmadılar" diyor.

Borton, arabadan sürüklenerek çıkarılırken iki aylık bebeğinin "deli gibi ağladığını" ve köpeğinin havladığını hatırlıyor.

Polis aracının arka koltuğuna oturtulan Borton, polislere neden gözaltına alındığını sorduğunda polislerden biri "verilen bir eşkale uyduğu" yolunda bir şeyler söylemiş.

Borton 15 dakika sonra başka bir açıklama yapılmadan bırakıldığını anlatıyor.

Ertesi gün Minneapolis Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olmuş. Fakat aylarca kendisine herhangi bir şekilde ulaşılmamış.

Altı ayı aşkın bir süre sonra kendisi yeniden Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayeti hakkında hangi işlemlerin yapıldığını sormuş. Bir memura disiplin cezası verildiği söylenmiş ama başka ayrıntı verilmemiş.

LA Times, Chauvin'in avukatının bu haberle ilgili soruları yanıtlamadığını, Minneapolis Emniyet Müdürlüğü'nün de bu olaya karışan ikinci polisin adını açıklamadığını bildiriyor.