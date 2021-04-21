George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili davada karar

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili davada eski polis Derek Chauvin, hakkındaki 3 suçlamanın tamamından suçlu bulundu.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2021 Çarşamba, 00:13
George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili davada karar
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ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde geçen yıl siyah Amerikalı George Floyd'un ölümüne neden olan polis Derek Chauvin hakkında karar açıklandı. Chauvin, ikinci derece cinayetten suçlu bulundu.


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