George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili davada karar
ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili davada eski polis Derek Chauvin, hakkındaki 3 suçlamanın tamamından suçlu bulundu.
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde geçen yıl siyah Amerikalı George Floyd'un ölümüne neden olan polis Derek Chauvin hakkında karar açıklandı. Chauvin, ikinci derece cinayetten suçlu bulundu.
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