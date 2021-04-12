George Floyd’un nefessiz bırakıldığı yerde, polis yine bir siyah genci öldürdü

12 Nisan 2021 Pazartesi, 15:49

ABD’nin Minnesota eyaletinde trafik kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla durdurulan siyah genç Daunte Wright polis tarafından vurularak öldürüldü. Olay, geçen yıl mayıs ayında George Floyd'un Derek Chauvin isimli polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürüldüğü yere yakın bir alanda gerçekleşti.

Daunte Wright’in öldürülmesinin ardından dün gece Brooklyn Center’da karakolun önünde toplanan ve Wright’ın adını haykıran yüzlerce kişi polisle karşı karşıya geldi. Polisin eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

GAZ VE SES BOMBASIYLA SALDIRILDI

Minnesota Valisi Tim Waltz yaptığı açıklamada “durumu yakından izlediğini” ve Wright’ın ailesi için dua ettiğini söyledi. Reuters haber ajansına göre polis, eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldırdı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Brooklyn Center Belediye Başkanı Mike Elliot Twitter’dan yaptığı açıklamayla, pazartesi sabah yerel saatle 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini bildirdi. Brooklyn Center’da bugün okullar kapatıldı. Her tür toplu faaliyet iptal edildi.

Öte yandan, ikinci ve üçüncü derece cinayet' suçlarından yargılanan Floyd’u öldüren Chauvin'in davası ise hala sürüyor.