‘Gerçekler gizlenerek sorunlar çözülemez’

20 Mayıs 2021 Perşembe, 13:20

“Salgın kontrol altına alındı mı? Yeterli miktarda aşı tedarik edildi mi?” diye soran Dr. Demir ve Dr. Kılıç, yaptıkları açıklamada “Covid-19 nedeni ile günde yaklaşık 200- 250 kişi hayatını kaybederken ve pozitif vaka sayısı 11 bin civarında iken AKP Genel Başkanı salgının kontrol altına alındığı açıklamasını yapmakta; Sağlık Bakanı da ‘aşı eli kulağında geldi geliyor’ tekerlemesi ile kamuoyunda kaybettiği güveni yeniden tesis etmek için ‘O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum’ ifadesini kullanmaktadır. 17 günlük kapanmanın salgını kontrol altına almak için miydi? Yoksa turizm sektörü için mi yapıldı?” diye sordular. Rusya’nın aşısı Sputnik-V’nin akıbetini de soran doktorlar “Geldi/gelecek dediğiniz Sputnik-V aşısına ne oldu? Aşı tedariki konusundaki çelişkili ifadeleri, sıkça değişen tarih ve miktar açıklamaları nedeniyle Sağlık Bakanı kendisine güvenilmediğini itiraf etti” dediler.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Aşı tedariki konusundaki çelişkili açıklamalarının yapıldığını söyleyen Demir ve Kılıç, özetle şunları kaydettiler: “Salgını epidemiyoloji kurallarına göre yönetemeyen, önlenebilir ölümleri engelleyemeyenler suçlamaya ve hakaret etmeye başladılar. AKP iktidarı ve onun Sağlık Bakanı, salgını kontrol altına almak ve önlenebilir ölümleri engellemek için bilimsel kurallarla, şeffaf ve katılımcı bir yönetimle salgını yönetmek yerine, on binlerce yurttaşımızın hayatına mal olan Covid-19 pandemisinden ‘başarı hikayesi’ çıkarmaya ve salgından siyasi rant sağlamaya çalışmaktadır. Salgının epidemiyolojinin kurallarına göre yönetilmesini ve kapanma süreçlerinde esnaf ve vatandaşlara sosyal destek verilerek mağdur edilmemesini isteyenler AKP Genel Başkanı tarafından hakaret edilerek suçlanmaktadır. Oysa, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, kapanma önlemlerinin salgını önlemek için değil esas olarak turizm sektörü için alındığını itiraf etmiştir.

Siz keyfinize bakın, eğlenin biz aşılandık maskeleri ile reklam filmi çekenler hem turizm çalışanlarını hem de tüm vatandaşlarımızı aşağılamıştır. Gerçekler gizlenerek sorunlar çözülemez, salgın ile mücadele edilemez. Gerekli önlemleri almayıp ‘maske-mesafe-hijyen’ tekerlemesiyle sorumluluğu vatandaşlara yıkamazsınız. Salgın önleme kurallarına uymayan bizzat iktidar partisi ve onun genel başkanıdır. AKP’yi Sağlık Bakanı olarak uyaramayan da Fahrettin Koca’dır. Aşı tedariki konusundaki acizlik içinde çelişkili ve birbirini tutmayan açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca inandırıcılığını ve güvenini kaybetmiştir. Salgın önleme kurallarına uymayan, kapanma süresince yeterli miktarda aşı temin edemeyen ve böylece yaygın ve etkili aşılama yapamayan AKP iktidarı ve onun Sağlık Bakanı, her gün 200- 250 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden sorumludur.”