Gerd Müller kimdir? Neden öldü, kaç yaşındaydı? Kaç gol attı?

15 Ağustos 2021 Pazar, 18:31

Almanya Milli Futbol Takımı'nın en golcü futbolcusu Gerd Müller 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Efsane futbolcunun, Alzheimer hastalığı olduğu iddia ediliyordu.

'Bombacı' lakabıyla takılan futbolcu, 1963-1981 yıllarında Almanya'nın 1861 Nördlingen ve Bayern Münih ile ABD'nin Fort Lauderdale Strikers takımlarında forma giymişti.

GERD MÜLLER KİMDİR?

3 Kasım 1945 tarihinde dünyaya geldi.

Gerd Müller, futbol hayatına 1963 yılında TSV 1861 Nördlingen takımında başladı. 1963-1981 yıllarında Almanya'nın 1861 Nördlingen ve Bayern Münih ile ABD'nin Fort Lauderdale Strikers takımlarında oynadı.

Efsanesi haline geldiği Bayern Münih'te 607 maça çıkıp 566 gole imza attı.

1972 yılında Bayern Münih ve Almanya Milli Futbol Takımı formalarıyla toplamda 85 gole ulaşan Gerd Müller, bir takvim yılı içerisinde en fazla gol atan futbolcu unvanını 40 yıl elinde tuttu. 2012 yılında Lionel Messi bu rekorun yeni sahibi oldu.

Bayern Münih'te 4'er lig ve Almanya Kupası, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası zaferi elde eden Gerd Müller, 1970'te Altın Top ödülünü kazandı.

Futbol tarihinin en iyi golcüleri arasında gösterilen Müller, 62 karşılaşmada görev yapıp 68 gol attığı Almanya Milli Takımı'nda 1972 Avrupa Şampiyonası ve 1974 Dünya Kupası şampiyonlukları yaşamıştır.

