Erzurumspor'dan Kasımpaşa'ya 'teknik direktör' göndermesi

15 Ağustos 2021 Pazar, 16:47

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevini üstlenen ve UEFA Pro Lisans'ının olmaması nedeniyle tartışılan Şenol Can ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

BB Erzurumspor, geçtiğimiz sezon Şenol Can'ın talimatlara aykırı şekilde görev yaptığı iddiasıyla Kasımpaşa ve Şenol Can'ı TFF'ye şikayet etmiş ve kendileri yerine Kasımpaşa'nın ligden düşürülmesini talep etmişti.

Kasımpaşa'nın Şenol Can ile yollarını ayırmasına, Erzurumspor'dan cevap geldi.

Erzurumspor, sosyal medyada "DÜZELTME! "Sayın Şenol Can’la değil, Teknik Direktörünüz (!) Sayın Şenol Can’la yollarınızı ayırdığınızı belirtmek isteriz." paylaşımını yaptı.