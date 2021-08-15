Erzurumspor'dan Kasımpaşa'ya 'teknik direktör' göndermesi
Pro lisanslı teknik direktör olmadan maçlara çıktığı için Kasımpaşa’nın küme düşürülmesini isteyen ve başvuran BB Erzurumspor, Şenol Can ayrılığının ardından paylaşımda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevini üstlenen ve UEFA Pro Lisans'ının olmaması nedeniyle tartışılan Şenol Can ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.
BB Erzurumspor, geçtiğimiz sezon Şenol Can'ın talimatlara aykırı şekilde görev yaptığı iddiasıyla Kasımpaşa ve Şenol Can'ı TFF'ye şikayet etmiş ve kendileri yerine Kasımpaşa'nın ligden düşürülmesini talep etmişti.
Kasımpaşa'nın Şenol Can ile yollarını ayırmasına, Erzurumspor'dan cevap geldi.
Erzurumspor, sosyal medyada "DÜZELTME! "Sayın Şenol Can’la değil, Teknik Direktörünüz (!) Sayın Şenol Can’la yollarınızı ayırdığınızı belirtmek isteriz." paylaşımını yaptı.
DÜZELTME!— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) August 15, 2021
‘’ Sayın Şenol Can’la değil, Teknik Direktörünüz (!) Sayın Şenol Can’la yollarınızı ayırdığınızı belirtmek isteriz.’’ https://t.co/4U2vIrpmTV pic.twitter.com/2nKUsGbwho
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