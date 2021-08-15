Son dakika... Alman futbolunun efsanesi Gerd Müller hayatını kaybetti
Eski Alman milli futbolcu Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Dünya futbol tarihinin en büyük golcülerinden gösterilen Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Bayern Münih'ten yapılan açıklamada Müller'in sabaha karşı hayatını kaybettiği ifade edildi.
FC Bayern are mourning the passing of Gerd Müller.— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 15, 2021
The FC Bayern world is standing still today. The club and all its fans are mourning the death of Gerd Müller, who passed away on Sunday morning at the age of 75.
Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, efsanenin kaybına dair, "Bugün, Bayern Münih ve tüm taraftarları için kara bir gün. Gerd Müller gelmiş geçmiş en büyük forvetti. Ayrıca iyi bir insandı. Eşi Uschi ve ailesiyle birlikte derin bir üzüntü içerisindeyiz. Gerd Müller olmasaydı, Bayern Münih bugün hepimizin sevdiği bir kulüp olmazdı" ifadelerini kullandı.
Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn ise, "Bu haber hepimizi derinden etkiledi. Bayern tarihinin en büyük efsanelerinden biriydi. Başarıları sonsuza kadar tüm Alman futbolunun parçası olacak." açıklamasını yaptı.
Bayern adına 607 maça çıkan Müller, bu karşılaşmalarda 566 kez fileleri havalandırmıştı. Milli formayla da 68 maçta 62 gole imza atan efsane, 1974'te Dünya Kupası'nı kaldıran kadronun en önemli üyelerinden biriydi.
Gerd Müller, 1970 yılında Ballon d'Or ödülünün sahibi olmuştu. Kariyerinde 17 kez gol krallığı yaşayan "Bombacı" lakaplı futbolcu, ülkesiyle bir de Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı
PROFİL KARARTTILAR
Bayern Münih, efsanesi Gerd Müller'in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada logosunu kararttı.
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