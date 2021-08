Son dakika... Alman futbolunun efsanesi Gerd Müller hayatını kaybetti

Dünya futbol tarihinin en büyük golcülerinden gösterilen Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada Müller'in sabaha karşı hayatını kaybettiği ifade edildi.

FC Bayern are mourning the passing of Gerd Müller.



The FC Bayern world is standing still today. The club and all its fans are mourning the death of Gerd Müller, who passed away on Sunday morning at the age of 75.