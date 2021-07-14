Gergerlioğlu'nun vekilliğinin iadesinde "top TBMM Başkanlığı'nda"
Vekilliği düşürülerek cezaevine gönderilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaptığı açıklamada, "Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkımdaki kararı az evvel verdi ve karar TBMM'e an itibariyle ulaştı. Vekilliğimin iadesi için artık top TBMM başkanlığı'nda" dedi.
HDP'li Gergerlioğlu, vekilliğinin iade edilmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki kararın an itibariyle eline ulaştığını belirten Gergerlioğlu, "Vekilliğimin iadesi için artık top TBMM Başkanlığı'nda. 14 günlük gecikme daha uzatılmaz ve hukuksuzluk silsilesi biter umarım" dedi.
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