Gergerlioğlu'nun vekilliğinin iadesinde "top TBMM Başkanlığı'nda"

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 20:15

HDP'li Gergerlioğlu, vekilliğinin iade edilmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki kararın an itibariyle eline ulaştığını belirten Gergerlioğlu, "Vekilliğimin iadesi için artık top TBMM Başkanlığı'nda. 14 günlük gecikme daha uzatılmaz ve hukuksuzluk silsilesi biter umarım" dedi.