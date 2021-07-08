Gergerlioğlu tahliyesinde Enis Berberoğlu kararı emsal gösterildi
HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı bireysel başvuruya ilişkin gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı bireysel başvuruya ilişkin gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan AYM kararına göre başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme, Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesi üzerine CHP’li Enis Berberoğlu hakkında alınan kararı emsal gösterdi.
AYM, kararın sonuç bölümünde, açıklanan gerekçelerle, Gergerlioğlu’nun anayasada güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini kaydederek, ihlallerin sonuçlarının ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, infazının durdurulması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesine hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Gergerlioğlu, AYM kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti. Gergerlioğlu, hakkında yargılamaya devam edilmesinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek cezalandırılmasının ise ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasıyla AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı. Gergerlioğlu, ardından tahliye edilmişti.
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