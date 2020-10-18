Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Safranbolu sanayi sitesinde bulunan geri dönüşüm deposunda çıktı. Açık alandaki atıkların henüz bilinmeyen nedenle tutuşması üzerine, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Atıklar alev alev yanarken, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. İş makinesiyle atıklar kaldırılarak soğutma çalışması yapıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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