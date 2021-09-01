MEB'den yüz yüze eğitim için 'destek' çağrısı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, yüz yüze eğitimde "tedbirlere uyum" çağrısında bulundu.
Bakan Yardımcısı Bilgili, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, açıklamalarda bulundu.
Bilgili, kentte yüz yüze eğitimle ilgili yapılan hazırlıkları ve okulların durumunu inceleyeceğini belirterek, varsa eksiklerin tespiti ve bunların bir an önce giderilmesi için çözüm arayışına gireceklerini dile getirdi.
Yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde başlamasını arzuladıklarını, bu amaçla iyileştirmelere devam ettiklerini anlatan Bilgili, şunları söyledi:
"Yüz yüze eğitimi bir kere hepimiz özledik, öğrenci özledi, veli özledi, öğretmen özledi, yöneticiler özledi, hepimiz yüz yüze eğitimi özledik. Çünkü başka bir alternatifi şimdilik yok en azından. Eğitimi iyileştirmeye yönelik tedbirlere bütün herkes katılmalı, herkes tedbir almalı, herkes bu tedbirlere uymalı. Biz bütün velilerimizden, öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden bu tedbirlere harfiyen uyarak eğitimi yüz yüze başlatmak için hepsinin desteğini, katkısını bekliyoruz."
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