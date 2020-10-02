Geyve’de yurttaşların sesini duyan yok
İhsaniye Mahalle Muhtarı Bayram, CİMER’e başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını da belirterek “Biz, buranın kapatılmasını istiyoruz. Kaymakamlığa, Valiliğe, büyükşehire de şikâyette bulunduk ancak netice alamadık. Artık kâbus oldu bizim için. Saat gece 11’e kadar kırıcı çalışıyor. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.
Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi’nde 18 yıl önce kurulan taşocağı bölgedeki tarımı, hayvancılığı yok etti. Köylerinin toz içinde kaldığını belirten köylüler, “İnsanlar kanser olmaya başladı.
Astım hastalığı baş gösterdi. Bu taşocağı, bizim için artık kâbus oldu” diyerek isyan etti. İhsaniye Mahalle Muhtarı Yörük Bayram, taşocağının ilk açıldığı zamanlar köyden 1-2 km. uzakta olduğunu ancak zaman geçtikçe köyü tehdit eder hale geldiğini söyledi. Taşocağında patlatılan dinamitler nedeniyle köyün sürekli sallandığını ve evlerde hasar oluştuğunu belirten Bayram, “Dinamitler nedeniyle, yeraltı sularımız gitti. Köyde su yok. Derelerimiz kurudu. Köydeki evlerden birinin çatısı delindi. Bir kadının önüne taş düştü. Tehlike bu kadar yakın köye” dedi.
Taşocağından gelen tozun köyü sardığını belirten Bayram, “Köyün etrafındaki fındıkların üzeri beyaz tozlarla kaplandı. Arazilerimizi kullanamıyoruz. Toz nedeniyle fındık da olmuyor. Bunun yanı sıra kendimize yetecek mahsülü dahi toplayamıyoruz. Bütün bahçelerde, sebzelerimizin üzerinde tozlar var. Üzüm, zeytin, kiraz, kayısı, fındık, çilek ve sebzelerin yetiştiği bölgede tarım yok oldu. Ormanlarımız tozdan dolayı bembeyaz olmuş durumda. Hayvanların gözleri kör oluyor.
Hastalıktan dolayı ölüyorlar. O yüzden hayvancılık da bitti köyde. Köyün yolu da taşocağına 60 metre yakınlıktan geçiyor ve bir kez çöktü. Heyelan olasılığı fazla. Köyün yolu da gidecek. Şu an bu adam burayı bıraksa 10 sene sonra heyelandan çökecek burası. Bu açıdan da tehlikeli. Sonuç olarak yaşam kalitemiz taşocağıyla birlikte yerle bir oldu. Hem sağlık açısından hem de ekonomik olarak bizi çok büyük bir şekilde etkiliyor” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- Erdoğan'dan AYM açıklaması
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Etil ve metil alkol için 'yasak' kararı
- İzmir'de deprem!
Video Haberler
- Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı!
- Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler
- Genç doktoru öldüresiye dövdüler
- Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler
- Koronavirüs taşıyan kadın entübe sırasında doğum yaptı
- Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
- Kuyumculara 40 bin liralık sahte altın sattılar
- Kadıköy'de can pazarı!
- 'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada
- Bursa'da ölüm böyle teğet geçti
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- Erdoğan'dan AYM açıklaması
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Etil ve metil alkol için 'yasak' kararı
- İzmir'de deprem!