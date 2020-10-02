Geyve’de yurttaşların sesini duyan yok

02 Ekim 2020 Cuma, 06:00

Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi’nde 18 yıl önce kurulan taşocağı bölgedeki tarımı, hayvancılığı yok etti. Köylerinin toz içinde kaldığını belirten köylüler, “İnsanlar kanser olmaya başladı.

Astım hastalığı baş gösterdi. Bu taşocağı, bizim için artık kâbus oldu” diyerek isyan etti. İhsaniye Mahalle Muhtarı Yörük Bayram, taşocağının ilk açıldığı zamanlar köyden 1-2 km. uzakta olduğunu ancak zaman geçtikçe köyü tehdit eder hale geldiğini söyledi. Taşocağında patlatılan dinamitler nedeniyle köyün sürekli sallandığını ve evlerde hasar oluştuğunu belirten Bayram, “Dinamitler nedeniyle, yeraltı sularımız gitti. Köyde su yok. Derelerimiz kurudu. Köydeki evlerden birinin çatısı delindi. Bir kadının önüne taş düştü. Tehlike bu kadar yakın köye” dedi.

Taşocağından gelen tozun köyü sardığını belirten Bayram, “Köyün etrafındaki fındıkların üzeri beyaz tozlarla kaplandı. Arazilerimizi kullanamıyoruz. Toz nedeniyle fındık da olmuyor. Bunun yanı sıra kendimize yetecek mahsülü dahi toplayamıyoruz. Bütün bahçelerde, sebzelerimizin üzerinde tozlar var. Üzüm, zeytin, kiraz, kayısı, fındık, çilek ve sebzelerin yetiştiği bölgede tarım yok oldu. Ormanlarımız tozdan dolayı bembeyaz olmuş durumda. Hayvanların gözleri kör oluyor.

Hastalıktan dolayı ölüyorlar. O yüzden hayvancılık da bitti köyde. Köyün yolu da taşocağına 60 metre yakınlıktan geçiyor ve bir kez çöktü. Heyelan olasılığı fazla. Köyün yolu da gidecek. Şu an bu adam burayı bıraksa 10 sene sonra heyelandan çökecek burası. Bu açıdan da tehlikeli. Sonuç olarak yaşam kalitemiz taşocağıyla birlikte yerle bir oldu. Hem sağlık açısından hem de ekonomik olarak bizi çok büyük bir şekilde etkiliyor” diye konuştu.