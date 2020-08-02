02 Ağustos 2020 Pazar, 00:17

"Arkadaşlarımın kariyerleri, düzenli ilişkileri, evleri ve aileleri vardı. Tanıdığım herkes evlenirken ben uzun zamandır sevgilim olan kadından ayrılıyordum. Sonra o da evlendi. Kendimi yalnız hissediyordum. Hâlâ kendimin normal, dünyanın ise aklını kaçırmış olduğunu düşünüyordum. Buna rağmen zaman içinde arkadaşlarımın her iki konuda da tam tersini düşündüklerini fark ettim. Dünya –bizim Batılı dünyamız– aklını kaçırmıştı. Kariyer ya da emekli maaşı konusunda istekli olamıyordum. Bir kıvılcıma, bir mücadeleye, bir ideale ihtiyacım vardı."

Kitaptan...

Eğlenceli, üzücü, sarsıcı yönleriyle Gezginler; Güney Amerika'nın fırtınalı tarihinde yol alan güncel bir yolculuk. Beat kuşağının ruhuna sahip üç kafadarın Peru’dan Ekvator’a, Bolivya’dan Kolombiya’ya uzanan yolculukları Motosiklet Günlükleri’ni hatırlatıyor.

Gezginler / Mark Mann / Çeviren: Aslı Dağlı / Net Kitap / 296 s.