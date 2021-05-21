Gezi Davası yeniden görülmeye başlandı

21 Mayıs 2021 Cuma, 11:36

Gezi davası İstinaf Mahkemesi’nin beraat kararını bozmasının ardından bugün yeniden görülmeye başlandı.

17 kişinin ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ iddiasıyla tekrar yargılandığı duruşmada tutuklu iş insanı Osman Kavala kendilerine yönelik yapılan suçlamalarda somut bir dayanak olmadığını dile getirerek, "Asıl amaç başka davalarla birleştirmenin yolunu açmaktır. Hükümeti devirmek için faaliyet içinde olduğumuz iddia ediliyor. Hiçbir somut delile dayandırılmıyor" dedi.

Çağlayan’daki İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık iş insanı Osman Kavala SEGBİS ile katılırken diğer tutuksuz sanıklar duruşmada hazır bulundu.

'FETULLAHÇI ÇETEYLE YENİ BİR SUÇ ORTAKLIĞI'

Bozma ilamına karşılık Mücella Yapıcı, bozma ilamını reddeddiğini belirterek, "Ben iki kere beraat ettim. Beraati kesinleşmiş biriyim" dedi.

Can Atalay ise, "Bozma kararı kesindir. Az önce 'ben bu yargılamayı yapmak zorundayım" dediniz. Bu dosyada beraat kararı verilmesi gerektiği açık. Bu dosya daha önce görüşüldü ve temyize kadar kesinleşti. Yorganı başımıza çekip titreyip bize beraat verin demiyoruz hukuki gerekçeleri anlatıyoruz" dedi.

Atalay, "Kavala en son davada beraat edince tahliye edilmedi. Bu dosyayla ilgili Yargıtay 16. Ceza Dairesi karar veremez. Tek karar verecek makam sizsiniz. Gezi adalet, eşitlik ve özgürlüğün umududur. Gezi bizim için onurdur. Gezi direnişi bu ülkenin kendi halklarının kendi haklarına sahip çıkışının nişanesidir. Ülkenin 12 Eylül cuntasından tamamen çıktığının tabelasıdır. Özgürlüğün, eşitliğin, adaletin bir ihtimal olduğunun kanıtıdır. Bu iddianame Fetullahçı çeteyle yeni bir suç ortaklığıdır. Biz Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Sanık Tayfun Kahraman da yaptığı savunmada, "Gerçeklere dayanmayan bir iddianame oluşturulmuştur. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Beraat etmemiz iddianamenin ne kadar dayanıksız olduğunun göstergesidir. Biz bu kararda ısrarcı olmanızı talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KAVALA: HİÇBİR SOMUT DELİL YOK

Osman Kavala da bozma ilamına karşılık olarak, "Bozma kararında ne benim ne de suçlananların hakkında bir delil olmadığı kanaatindeyim. Asıl amaç başka davalarla birleştirmenin yolunu açmaktır. Hükümeti devirmek için faaliyet içinde olduğumuz iddia ediliyor. Hiçbir somut delile dayandırılmıyor. Eğer Çarşı ile birleştirilirse siyasi amaçlarla yapılan bu suçlama örneğinin çarpıcı öğesi ortaya çıkacaktır" dedi.

Sanık Ali Hakan Altınay mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Duruşmayı CHP Milletvekili Turan Aydoğan, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, TİP Milletvekili Ahmet Şık, CHP'li Kadir Gökmen Öğüt, HDP Milletvekili Sezai Temelli izledi.

BERAAT ETMİŞLERDİ

Gezi Davası ilk olarak 2014'te açılmış ve 2015'te tüm sanıklar beraat etmişti.

2017'de Osman Kavala'nın gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla birlikte Gezi Direnişine dair ikinci bir dava açılmıştı. 2019'da tüm sanıklar beraat etmiş fakat Osman Kavala hakkında başka bir soruşturma olduğu gerekçesiyle tahliye edilmemişti. Kavala 2017'den beri tutuklu.

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