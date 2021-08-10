Beşiktaş ile anlaşan Rachid Ghezzal'ın menajeri, açıklamalarda bulundu

10 Ağustos 2021 Salı, 16:40

Beşiktaş’ın bonservisini aldığı Rachid Ghezzal’ın menajeri Anoir Fazuli, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarla transferin detaylarını anlattı. Fazuli, "Rachid’e Türkiye’den ve Suudi Arabistan’dan çok daha iyi kontratlar teklif edildi. Ancak Ghezzal tüm teklifleri reddetti” dedi.

Cezayirli yıldızın aklının, sadece Beşiktaş'ta olduğunu belirten Fazuli, "Rachid’in Beşiktaş’a aidiyet duygusu var. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyor. Leicester City kampında fiziksel ve mental olarak takımın en iyilerindendi. Hocası uygun görürse Cuma günü sahada olabilir.” ifadelerini kullandı. Galatasaray başkanı Burak Elmas, yaz transfer sezonunda Rachid Ghezzal ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak yer aldığı Beşiktaş forması altında çıktığı 35 maçta 8 gol, 18 asistlik performansıyla damga vuran Rachid Ghezzal, şampiyonlukta en büyük rolü üstlenen isim oldu.