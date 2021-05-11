Gianluigi Buffon, Juventus'tan ayrılıyor
Juventus'un 43 yaşındaki kalecisi Gianluigi Buffon, kulübüyle olan sözleşmesini uzatmayacağını açıkladı. Buffon'un futbola devam edip etmeyeceği ise belirsiz.
İtalya Serie A’nın deneyimli ekiplerinden Juventus’un kalecisi Gianluigi Buffon, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.
beIN Sports'a konuşan 43 yaşındaki deneyimli kaleci, “Sezon sonunda Juventus'tan ayrılmaya karar verdim. Sözleşmemi uzatmayacağım." ifadelerini kullandı.
Gelecek sezonla ilgili bir planı olmadığını söyleyen file bekçisi, "Ya bırakacağım, ya da bana heyecan veren bir fırsatla karşılaşırsam devam edeceğim. Bu kulübe her şeyimi verdim ve bundan daha fazlasını aldım. Bu döngünün sonuna geldik." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.
Dünyanın en iyi kalecilerinden birisi olarak gösterilen Gianluigi Buffon, aralıksız 17 yıl Juventus forması giymiş ve 2018 yılında bir sezonluk Paris Saint-Germain’in kalesini korumuştu. Fransa’da geçirdiği bir yılın ardından eski yuvasına geri dönen Buffon, bu sezon sadece 12 maçta görev alabildi.
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