Serie A şampiyonu Inter'in başı ekonomik krizle dertte
Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden İtalyan ekibi Inter'in ekonomik kriz yaşadığı ve oyuncularından iki aylık maaşlarından vazgeçmelerini istediği öne sürüldü.
İtalya Serie A'da bitime dört hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Inter’in başı, ekonomik krizle dertte. Inter Başkanı Steven Zhang, pandemi nedeniyle ekonomik zorluklar geçtiklerini ve maliyeti düşürmek için oyuncularının iki aylık maaşlarından vazgeçmelerini istedikleri öğrenildi.
SkySports’un yaptığı habere göre, pandeminin neden olduğu ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan kulübün maliyetlerini düşürmek için Başkan Steven Zhang, 10 Mayıs Pazartesi günü takımla yaptığı toplantıda oyunculardan iki aylık maaşlarından vazgeçmelerini istediğini ve sadece kendilerinin değil, bütün Avrupa Kulüplerinin aynı sıkıntıyı çektiklerini açıkladı.
Inter’i Serie A’da şampiyon yapan oyuncular, sunulan teklifi kabul edip etmeme ya da alternatif çözümler arama seçeneklerine sahip olacaklar. Inter yönetiminin oyuncularının inisiyatifine bıraktığı süreçte nasıl bir çözüm bulunacağı ise merak konusu.
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