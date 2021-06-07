Giresun'da polis memuru evinde ölü bulundu
Giresun'un Güce ilçesinde görev yapan polis memuru 24 yaşındaki Semanur Süer, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Giresun'un Güce ilçesinde mesaiden sonra evine dönen Süer'in, pazar günü nöbete gelmemesi üzerine kendisine ulaşamayan mesai arkadaşları, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde ikamet eden babası Hacı Osman Süer’e bilgi verdi.
Baba Hacı Osman Süer ile polisler çilingir yardımıyla girdikleri evde genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Süer’in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığı ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. 1 yıllık polis memuru Semanur Süer, bugün, saat 13.00’da Akçaabat Karaman Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verilecek.
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