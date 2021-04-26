Giresunspor Başkanı Karaahmet, takımına inanıyor
Altınordu deplasmanında iki puan bırakarak 2. sıraya düşen TFF 1. Lig ekibi GZT Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet, camiasına "inanç" mesajı verdi.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Altınordu ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak liderlik koltuğunu averajla Adana Demirspor'a bırakan GZT Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, son bir 180 dakika sonra Süper Lig'de olacaklarına inandığını bildirdi.
Karaahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 50 yıl sonra 1970 ruhuyla yola çıkan, her şeyini sahaya koyan, inanan, savaşan, eksiklikler ve sakatlıklar bahanesine sığınmadan mücadele eden koca yürekli oyuncularını tebrik ettiğini belirtti.
Oyuncularının, alın teriyle, şaibeden uzak, dişe diş, onuruyla, sportmence Süper Lig'e yürüdüklerini ifade eden Karaahmet, şunları kaydetti:
"Şimdi önümüzde sadece iki maç kaldı. Daha önce de yendiğimiz iki takımla oynayacağımız toplam 180 dakikamız var. Süper Lig inancını hiç kaybetmeden koşan bu savaşçı çocukları ileride herkes '2020 ruhu' diye hatırlayacak. Bu nedenle onlar kadar herkes inansın. Herkes bizim kadar inansın. Bu yoldan dönmek yok. Bir an bile ümidimizi kaybetmek yok. 180 dakika sonra Süper Lig'de olacağımıza ben inanıyorum. Siz de inanmayı bırakmayın."
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Rusya duyurdu: Hasım ülkeler listesi hazırlıyoruz
- Kaftancıoğlu’ndan sosyal medyadaki videoya sert tepki
- A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu
- Erdoğan'ın danışmanından 'açıktan savaş' mesajı
- Kabine öncesi flaş 'AVM' ve 'okul' açıklaması
- Hilal Kaplan-Gelecek kavgası
- 'Bill Gates, kripto para değil, Trakya'da toprak alıyor'
- VeBitcoin'in CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
- Bill Gates, Covid-19'un biteceği tarihi açıkladı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı