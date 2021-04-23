Giresunspor kendi kripto parasını çıkarıyor

TFF 1. Lig'in lideri Giresunspor, Bitexen Teknoloji ile iş birliğine gidiyor. Anlaşmaya göre, Giresunspor’a ait bir mobil uygulama ve kripto para oluşturulacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2021 Cuma, 14:21
Giresunspor kendi kripto parasını çıkarıyor
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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Bitexen Teknoloji A.Ş. ile bir teknoloji iş birliği anlaşması imzaladı. Yapılan açıklamaya göre Giresunluları ve yeşil beyazlı taraftarları kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen anlaşma, Giresunspor için oluşturacağı uygulamayla da çeşitli avantajlar sunacak. 

2018 yılında İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., Türkiye’nin ilk yerli kripto parası olan Exen Coin’i sunmuştu. Şirket, dijital varlık alım satım platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor. 


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