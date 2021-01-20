Girişim sermayesi fonu Twozero Ventures, BluTV'ye %2.77 ortak oldu
Amerikan medya devi Discovery'nin yüzde 35 oranında ortak olduğu BluTV'ye bir de fon yatırımı geldi. Twozero Ventures, BluTV'nin yüzde 2.77 oranında hissesini satın aldı. Aydın Doğan Yalçındağ'ın yönetimindeki şirket böylelikle bir günde iki yatırım almış oldu.
Spor medya ve eğlence alanına yatırım yapan girişim sermayesi fonu Twozero Ventures online dizi ve video izleme platfromu BluTV'ye yatırım yaparak %2.77 oranında ortak oldu.
Yayımlanan bültende işlemin mali değeri veya BluTV'nin değerlemesi yer almadı.
Bültende, Twozero Ventures kurucu ortağı Yiğit Arslan, "2020 yılında başlattığımız işlemi sonuçlandırarak ilk finansal yatırımcı olmaktan gurur duyuyoruz... spor, medya ve eğlence sektörlerinde büyüme aşamasındaki teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: Reuters
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