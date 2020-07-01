Gizem Kodak ve Ömer Asmalı'dan Deniz Kokan Öyküler

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:04





Ülkemizde deniz ve denizcilik sevgisini arttırmak için Gizem Kodak ve Ömer Asmalı tarafından kaleme alınan Deniz Kokan Öyküler, Yüksek Denizcilik Okulu sıralarından başlayarak, Dünya’nın bambaşka köşelerine uzanan maceralarla dolu! Ve okura Türk ticaret denizciliği gemi hayatından, kahkaha dolu masmavi pasajlar sunuyor!





“Bütün meslekler kutsaldır. Fakat bunlar arasında denizcilik mesleğinin benim için özel bir yeri vardır. Dünya edebiyatından Jack London, Herman Melville, Joseph Conrad, bizden Sait Faik, Halikarnas Balıkçısı gibi yazarlara özel ilgim ve sevgim bundandır. Yüksek Denizcilik Okulu öğrencilerinin anılarından esinlenerek oluşturulmuş Deniz Kokan Öyküler, deniz ve denizcilik mesleği konusunda özellikle gençlere önereceğim ilgili çekici bir çalışmadır.”





Ataol Behramoğlu





GİZEM KODAK: 1987 İstanbul, Bakırköy doğumludur. 2008 yılında Ekonomi lisansını tamamlayarak ekonomist unvanı kazanmış ve 2011 yılında Siyaset Bilimi bölümü, Deniz Politikası alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Çocukluk hayali olan denizci olma arzusuyla, yüksek lisans sonrasında üniversite sınavına yeniden girerek Güverte bölümünde sıfırdan öğrenciliğe başlamış ve 2013 yılında vardiya zabiti ehliyetini alarak bu rüyasını gerçekleştirmiştir.

Lise yıllarından bu yana edebiyat ile ilgilenen Kodak’ın profesyonel öykü yazarlığına ilk adımı, Leman Dergisi bünyesindeki Kaçak Yayın ile başlamıştır. 16 yaşında iken Leman Dergisi’nin açtığı yarışmayı kazanarak yaratıcı yazarlık eğitimine hak kazanan Kodak, bu eğitimin ardından çeşitli edebiyat dergilerinde öyküler yazmaya başlamıştır.

2007’de Marx’ın Kol Düğmeleri adlı öyküsü Ümit Kaftancıoğlu öykü ödüllerinde; 2015 yılında Jack ile Bir Gece isimli Öyküsü İTÜ Ali Teoman ödüllerinde öykü dalında ödüle değer görülmüştür. İlk kitabı Belki Başka Bir Rüyada, 2016 yılında Koral Yayınları tarafından yayınlanmıştır.

Yazmaya denizcilik öyküleri ile devam eden Kodak, mesleki kariyerine akademik olarak devam etmekte ve İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İklim ve Deniz Bilimleri Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini sürdürmektedir.

ÖMER ASMALI: 1958 Rize, Pazar doğumludur. İlköğretimine İstanbul'da başlayıp 1981 yılında Yüksek Denizcilik Okulu Güverte (İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği) bölümünden mezun olmuştur.

1981-1986 yılları arasında DB Deniz Nakliyatı gemilerinde kaptan olarak görev yapmış ve bu süre zarfında Yedek Subaylık görevini askeri gemilerde 2. Komutan olarak tamamlamıştır.

1986 yılında şimdiki adıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde kaptan olarak göreve başlamıştır. 2003 yılına kadar kurtarma gemilerinde kaptan ve kurtarma uzmanı olarak görev yaptıktan sonra bu tarihten itibaren kurum personeline mesleki eğitimler vermek için karada görev almış olup bilahare gemi kurtarma uzmanlığı ve müdürlüğü vb. görevlerde bulunmuştur.

Uzakyol Kaptanı, kılavuz kaptan ve Gemi Trafik Operatörlüğü, Denizcilik Okulları denetçisi, Kalite Standartları Denetçisi ve Denizcilik Eğitmeni belgelerine haizdir. Okul yıllarından itibaren farklı kesimlerden birçok denizciye ehliyet yükseltme ve denizcilik eğitimleri vermiştir.

1987-2005 yılları arasında Beykoz Barbaros ADM Lisesinde, 2006-2017 yılları arasında İTÜ Denizcilik Fakültesinde lisans düzeyinde, 2008-2017 arasında da İÜ Deniz Bilimleri İşletmeciliği Enstitüsünde yüksek lisans öğrencilerine misafir öğretim görevlisi, İBB Kocasinan İtfaiye Okulunda da gemi ve deniz yangınları ile ilgili itfaiye teşkilatına eğitim vermiştir.

Halihazırda, 2003 yılından itibaren adliyelerde bilirkişi, İstanbul Üniversitesi Danışma Kurulu paydaş üyesi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde Donatım Şube Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Kaptan Ömer Asmalı’nın ülkemizde ilk olan Gemi Kurtarma ve Kriz Yönetimi adlı kitabı 2019 yılında yayımlanmıştır.

Deniz Kokan Öyküler / Gizem Kodak, Ömer Asmalı / KDY / 114 s.