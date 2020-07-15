Global petrol üretimi 2.9 milyon varil azaldı

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:44

Global petrol üretimi, 2020 Haziran ayında bir önceki aya göre günlük ortalama 2 milyon 950 bin varil azalarak 86,29 milyon varil/gün olarak gerçekleşti.

Haziran ayında OPEC'in ham petrol üretimi bir önceki aya göre 1,89 milyon varil/gün düşüşle 22 milyon 270 bin varil/gün olarak gerçekti. OPEC'in pazar payı 1,3 puan düşüşle yüzde 25,8'e geriledi.

2020 yılında global petrol talebinin koronavirüs salgınının etkisi ile 8,95 milyon varil gün azalacağını tahmin eden OPEC, talebi 2020'de 90,72 milyon varile gerileceğini öngördü.

OPEC'in derlediği verilere göre Haziran ayında, OPEC dışı üreticilerin petrol arzı bir önceki aya göre 1,06 milyon varil/gün, geçen yılın aynı dönemine göre 5,67 milyon varil/gün azalarak 64,02 milyon varil/gün oldu. Temmuz raporuna göre OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları Mayıs ayında 29,9 milyon varil artışla 3 milyar 167 milyon varil oldu.

Stoklar geçen yılın aynı dönemine göre 232 milyon varil artarken son 5 yılın ortalamasının da 210 milyon varil üzerinde gerçekleşti. Mayıs ayında OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı da 5 yıllık ortalamanın 14,9 gün üzerinde 75,8 gün oldu.