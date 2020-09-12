Gloria Cup'ta Efes'ten çifte şampiyonluk

12 Eylül 2020 Cumartesi, 17:44

Anadolu Efes, Gloria Cup’ın ikinci turnuvasında da namağlup bir şekilde şampiyon oldu. Mavi beyazlılar , BSL temsilcilerinden Tofaş’ı 84-78 mağlup etti. Turnuvada yaptığı Bahçeşehir Koleji ile hazırlık maçı da dahil edilirse, Euroleague ve BSL’nin en büyük şampiyonluk adayı olan Anadolu Efes, turnuvada herhangi bir yenilgi görmedi. Buğrahan Tuncer maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Takımın yıldız oyuncusu Shane Larkin iki turnuvada da yer almazken, final maçında Micic ve Simon da forma giymedi. Anadolu Efes’in genç yıldızı Erten Gazi ve Tolga Geçim’in performansı büyük ilgi topladı.

Anadolu Efes takımı kaptanı Doğuş Balbay ve Koç Ergin Ataman şampiyonluk kupasını Gloria Hotel CEO’su Elif Özdemir’in elinden aldı.