Göçmenleri taşıyan tekne Senegal açıklarında battı, 140 ölü
Birleşmiş Milletler göç dairesi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Senegal açıklarında gerçekleşen bu yılın en ölümcül deniz kazasında en az 140 göçmenin boğularak can verdiğini duyurdu.
BM Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) yapılan açıklamaya göre, teknede yaklaşık 200 kişi bulunuyordu. Medya kaynaklarına göre, Senegal ve İspanyol donanmasının yanı sıra yakınlarda bulunan balıkçıların da yardımıyla 59 kişi kurtarıldı ve 20 kişinin de cesetlerine ulaşıldı.
İKİ HAFTADA ALTI KAZA
IOM'ye göre, Senegal'in batısındaki bir sahil kasabası olan Mbour'dan İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru seyreden tekne, karadan ayrıldıktan birkaç saat sonra, ülkenin kuzeybatı kıyısındaki Saint-Louis yakınlarında alabora oldu.
IOM tarafından yapılan açıklamada, "Geçen hafta Orta Akdeniz'de kaydedilen dört ve Manş Denizi'nde kaydedilen bir kaza ile birlikte bu son trajediden derinden üzüntü duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.
GÖÇMEN TRAFİĞİ DÖRT KAT ARTTI
IOM tahminlerine göre, Batı Afrika'dan Kanarya Adalarına giden göçmen teknelerinin sayısı bu yıl dört kattan fazla artarak 11.000'e çıktı.
IOM'a göre, sadece Eylül ayında 663 göçmen taşıyan on dört tekne yola çıktı ve bunların dörtte birinden fazlası kazaya uğradı.
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