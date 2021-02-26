Gökçeada'da 5 kişinin balık tutmaya çıktığı tekne alabora oldu: 3 kişi kayıp

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 5 kişinin balık tutmak için denize açıldığı tekne alabora oldu. Olayın ardından 2 kişi kurtarılırken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

AA
26 Şubat 2021 Cuma, 21:05
Gökçeada'da 5 kişinin balık tutmaya çıktığı tekne alabora oldu: 3 kişi kayıp
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Valilikten yapılan açıklamada, Gökçeada açıklarında bir teknenin battığı belirtildi.

Olayın tespit edilmesinin ardından bölgede arama ve kurtarma çalışmasının başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Gökçeada açıklarında içinde 5 kişi olduğu öğrenilen bir tekne alabora olmuş olup, 2 kişi kurtarılmış, 3 kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.


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