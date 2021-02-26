Gökçeada'da 5 kişinin balık tutmaya çıktığı tekne alabora oldu: 3 kişi kayıp

26 Şubat 2021 Cuma, 21:05

Valilikten yapılan açıklamada, Gökçeada açıklarında bir teknenin battığı belirtildi.

Olayın tespit edilmesinin ardından bölgede arama ve kurtarma çalışmasının başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Gökçeada açıklarında içinde 5 kişi olduğu öğrenilen bir tekne alabora olmuş olup, 2 kişi kurtarılmış, 3 kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.