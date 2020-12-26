Melih Gökçek'in kol saati gitti, “Kızılca Gün Anıtı" geldi

26 Aralık 2020 Cumartesi, 17:11

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yıl dönümünde, Genelkurmay Kavşağı’nda “27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı”nın açılışını yapacak. Maliyeti ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılanan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki anıt, milli mücadeleye inanmış Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil heyetini, onları karşılayan Ankaralıları ve 16 Türk Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni sembolize ediyor.

GÖKÇEK'İN KOL SAATİ HEYKELİNİN YERİNE GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talebi doğrultusunda hazırlatılan ve 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ile Milli Mücadele yıllarını anlatan anıt, Genelkurmay Kavşağı’na konuldu. Başkan Yavaş, selefi Melih Gökçek’in kendi döneminde yaptırarak bu alana yerleştirdiği kol saati heykelini kaldırtmıştı.

OĞUZ TÖRESİNDEN GELEN İSİM

Heykeltraş Aslan Başpınar tarafından yaklaşık 10 metre yüksekliğe ve 4,5 metre ene sahip cam elyaf takviyeli polyester malzemeden yapılan anıt, 17 figür ve 1 rölyeften oluşuyor. Anıta verilen isim olan "Kızılca Gün", Oğuz töresine göre bir devletin yıkılıp yeni bir devletin kurulduğu ve yeni liderin seçildiği gün olarak biliniyor.

ANKARALILARI VE MİLLİ MÜCADELEYİ ANLATAN TARİHİ ANIT

27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi’nin yıl dönümünde Başkentlilerle buluşacak olan anıtın kademeli mimari formu 16 Türk Devletini, Ay Yıldız ise Türkiye Cumhuriyetini temsil ediyor.

Anıtta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere dönemin Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Ankara Vali Vekili Yahya Galip, Müderris Beynamlı Hoca Mustafa Efendi ve ilk kadın muhtar Satı Kadın yer alıyor. Ana figürlerin etrafında ise Ankara’nın yiğit Seymenleri, Bacı erenleri, gençler ve çocuklar ile Milli Mücadele’ye inanmış Ankaralılar bulunuyor.

Başkent’in yeni sembollerinden biri olacak anıt aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük medeniyet ve imparatorluklar kurmuş Türk milletinin devletsiz kalamayacağı fikrini ve tarihsel kültürel birikimini de sembolize ediyor.

“PANDEMİ SONRASINDA COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj da yayınlayarak "Pandemi sürecini geride bıraktığımızda, her 27 Aralık’ı kentimizin bayramı olarak caddelerde büyük bir coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

“Ankaralı hemşehrilerimizin ve milletimizin “Kızılca Günü”nün, 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yıl dönümünü kutluyorum" diyen mansur Yavaş'ın mesajı şöyle:

"27 Aralık, bir milletin küllerinden doğuşu ve hürriyet sevdası için bozkırdan, bu kadim kentten yükselen güçlü bir sestir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu sesi milleti adına tüm dünyaya haykırmak ve Millî Mücadele’yi başlatmak için Temsil Heyeti’yle birlikte 27 Aralık 1919 günü Ankara’ya gelmiştir. Ne mutlu ki, Türk tarihinde büyük fikirlerin eylemlere dönüştüğü en önemli günlerden biri olan 27 Aralık’ın 101. yıl dönümünü kutlamak da bizlere nasip oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ayak bastığı günden bu yana bağımsızlığımızın kalesi ve sembolü olan Ankara’mızı, göreve geldiğimiz günden beri dünya başkentleriyle yarışır bir kente dönüştürmek için siz değerli hemşerilerimizin desteği ile ara vermeden çalışmaktayız. Cumhuriyet ilkelerinin aydınlattığı; şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam etmekteyiz. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde Başkent Ankara’da yaşanan birlik, beraberlik ve dayanışma; bizlere bir kez daha '6 milyon tek yürek' şekilde, gücümüzü tarihimizden alarak aydınlık geleceğe yürüdüğümüzü göstermiştir. Pandemi sürecini geride bıraktığımızda, her 27 Aralık’ı kentimizin bayramı olarak caddelerde büyük bir coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Başkentimizin asırlık gurur gününü bir kez daha kutluyorum."



