Gökçek’ten ‘Şişme Dinocan’ savunması: Heykel değil

07 Aralık 2020 Pazartesi, 15:41

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün düzenlediği basın toplantısında ‘batık’ olarak nitelendirdiği projelerle, heykel ve kent mobilyaları için harcanan paraları açıkladı.

Yavaş’ın sunumunun en çarpıcı bölümlerinden biri de Ankapark ile ilgili bölüm oldu. Ankapark’a ilişkin yürütülen bilirkişi incelemesinin tamamlandığını bildiren Yavaş, “Bilirkişi çalışması yapılan sürede elektrik borcu da dahil belirlenen zarar 111 milyon TL” dedi.

Yavaş açıklamasında, "Bize heykel belediyeciliği yapıyor diyenler, kentin dört bir tarafında heykel yapıyor. Gökçek döneminde yapılan bu eserin adı 'Şişme Dinocan'. Murat Bey bu yayını izliyorsunuz biliyorum. Bunun Ankara halkının tarihi ve kültürüyle ne alakası var" ifadelerini kullandı.

GÖKÇEK'TEN 'ŞİŞME DİNOCAN' SAVUNMASI

Erdoğan’ın emriyle görevinden istifa etmek zorunda kalan Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise, ‘Şişme Dinocan’ın bir heykel olmadığını söyleyerek kendini savundu

Mansur Yavaş’ın açıklamaları sonrasında sosyal medyada gündem olan Şişme Dinocan’a ilişkin tweet atan Gökçek, şunları söyledi:

“MANSUR BASIN TOPLANTISINDA “İŞTE BU HEYKELE VERİLEN PARA” DİYE BAHSEDİYOR. ADAMA ÇAPSIZ DİYİNCE KIZIYOR. ADAM FESTİVALDE KULLANILAN ŞİŞME FİGÜRLERİ HEYKEL ZANNEDİYOR. HEM KENT FESTİVALLER ŞEHRİ OLACAK HEM MASRAF OLMAYACAK.”