Gökhan Gönül: Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, ''Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz'' dedi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, ''Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz'' dedi.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında dün Fenerbahçe, Beşiktaş'a kendi sahasında 4-3 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Futbolcu arkadaşlarıyla birbirlerine sarılı halde bir fotoğraf paylaşan Gökhan Gönül, ''İyi değildik ancak sadece bir maçı kaybettik. Her şey daha yeni başlıyor. Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz. Bu mağlubiyetle ne şampiyonlukdan olduk ne de hedeflerimizden. Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremeyecekler... Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın'' ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- İşte son seçim anketi
- ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ diyenler var
- Tecavüzcüsüyle evlendirilen çeşme
- ÇYDD'den Bülent Ersoy'un kürk bağışına ret
- Linç girişimi davasında sanıklardan skandal savunmalar
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- ‘Sokak hayvanlarını beslemeyin’ talimatı
- Covid-19'a yakalanma ihtimalini belli ediyor
Video Haberler
- Taşla saldıran kadın kendisini böyle savundu
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- İşte son seçim anketi
- ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ diyenler var
- Tecavüzcüsüyle evlendirilen çeşme
- ÇYDD'den Bülent Ersoy'un kürk bağışına ret
- Linç girişimi davasında sanıklardan skandal savunmalar
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- ‘Sokak hayvanlarını beslemeyin’ talimatı
- Covid-19'a yakalanma ihtimalini belli ediyor