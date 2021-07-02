Fenerbahçe’yle geçen sezon öncesi 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül’ün sözleşmesindeki opsiyon kullanılmadı. Gönül de bugün düzenlenen antrenmana katılmadı.
Gökhan Gönül Fenerbahçe'den kopuyor, yeni adresi belli oldu
Fatih Karagümrük Fenerbahçe’nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül’e resmi transfer teklifi yaptı. Gönül, bu transfere sıcak bakıyor.
Sarı lacivertlilere yeni hoca geldikten sonra 36 yaşındaki oyuncu ile Başkan Ali Koç görüşme gerçekleştirecek.
Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe ile yollarının ayrılması halinde önünde iki seçenek bulunuyor. Tecrübeli sağ bek kendisine gelen teklifleri değerlendirecek ya da futbol hayatını noktalayacak. Gönül bu konudaki kararı ailesi ve menajeri ile yapacağı görüşmede alacak. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da radarındaki futbolcuya Fatih Karagümrük resmi teklifte bulundu.
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