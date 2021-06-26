Ümit Özat'tan Aziz Yıldırım'a çağrı: Galatasaraylı olma

Tweet atan Ümit Özat, “Ali Koç’un Fenerbahçe TV’ye katılma teklifi çok makul. Hadi Aziz başkan. Bu yaştan sonra Cimbomlu olma!" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2021 Cumartesi, 08:59
Ümit Özat'tan Aziz Yıldırım'a çağrı: Galatasaraylı olma
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Fenerbahçe’de Ali Koç’un, Aziz Yıldırım’a yaptığı ‘televizyonda tartışalım’ çağrısına eski kaptan Ümit Özat flaş sözlerle destek oldu. 

Eski Başkan Aziz Yıldırım bu çağrı hakkında sessizliğini korurken ilk tepki Ümit Özat’tan geldi. Fenerbahçe’nin eski kaptanı Ümit Özat yine gündem oldu. Sosyal medya hesabından tweet atan Özat, “Sayın Ali Koç’un Fenerbahçe TV’ye katılma teklifi çok makul. Hadi Aziz başkan. Bu yaştan sonra Cimbomlu olma!" ifadelerini kullandı.

KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, açıklamaları sırasında Fenerbahçeli taraftarların yaptığı ünlü tezahürata atıfta bulunmuştu. Söz konusu tezahüratta geçen ezeli rakipleri Galatasaray’ın ismini vermeden konuşan Koç, "Maçlarda ayağa kalkmayan şöyle şöyle olsun diyoruz ya. Beni mahkemeye vermezseniz öyle olun. FB TV'ye gelmezseniz öyle olun" demişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın, Ali Koç ile programa çkmayı kabul edip etmeyeceğine çevrildi.   


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