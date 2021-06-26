Ümit Özat'tan Aziz Yıldırım'a çağrı: Galatasaraylı olma

Ali Koç, açıklamaları sırasında Fenerbahçeli taraftarların yaptığı ünlü tezahürata atıfta bulunmuştu. Söz konusu tezahüratta geçen ezeli rakipleri Galatasaray’ın ismini vermeden konuşan Koç, "Maçlarda ayağa kalkmayan şöyle şöyle olsun diyoruz ya. Beni mahkemeye vermezseniz öyle olun. FB TV'ye gelmezseniz öyle olun" demişti.