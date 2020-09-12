Gökhan Gönül: Yol uzun ve taşlı!
Gökhan Gönül, “Kazanmak her şeyden önemli. Rize deplasmanları her takım için zordur. Kolay geçmiyor hiçbir sene" dedi.
Fenerbahçe’nin ilk golünü atan Kaptan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Takımın oturması için zaman gerektiğini kaydeden Gökhan Gönül, “Kazanmak her şeyden önemli. Rize deplasmanları her takım için zordur. Kolay geçmiyor hiçbir sene. O yüzden hem ligin ilk haftası, hem deplasmanda galibiyet almak güzeldi” dedi.
Gökhan, “Sezon başladıktan sonra 3-4 hafta, takımların tabiri caizse rayına oturması 3-4 haftayı buluyoruz. Burada kazanmak önemli. 3 puanla evimize döndüğümüz için ayrı mutluyuz. Eksiklerimiz var tabii ki ama zamanla bu eksikleri tamamlayıp daha seyir zevki yüksek maçlar çıkaracağız inşallah” ifadelerini kullandı.
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