Gökhan Özoğuz: Kanal İstanbul, bir vatanseverin asla ve asla kabul etmeyeceği bir projedir!

14 Ağustos 2020 Cuma, 12:03

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesine ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

İmamoğlu videoda, "Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var Allah aşkına? İstanbul'un mu yoksa israf düzeni bozulmuş o bir avuç insanın mı ihtiyacı var" dedi.

Videoyu paylaşan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ise "Kanal İstanbul, bir vatanseverin asla ve asla kabul etmeyeceği bir projedir!" yorumunda bulundu.

İşte o video:



