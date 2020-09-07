Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri dönüyor

07 Eylül 2020 Pazartesi, 19:07

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, haftalar önce anlaşma sağladığı eski futbolcusu Gökhan Töre'yi yeniden renklerine bağlıyor.

Geri dönmek için 'bonservisini kendi alma' şartını koyan Beşiktaş'ın bu isteğini yerine getirmeye çalışan Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek fesih işlemleri için resmi girişimlere başladı. Gökhan Töre, avukatının da yer aldığı fesh işlemlerinin bitmesinin ardından Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalayacak.