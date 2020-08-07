Gökhan Töre iki ezeli rakibi karşı karşıya getirdi

07 Ağustos 2020 Cuma, 16:46

Adil Gevrek katıldığı bir radyo programında Gökhan Töre için Beşiktaş ve Galatasaray’dan teklif aldıklarını söyledi. Malatyaspor başkanı Gevrek, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Galatasaray’ın ve Beşiktaş’ın istediğini belirtti.

İKİ KULÜPTEN TEKLİF ALDIK

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek katıldığı bir radyo programında Gökhan Töre için Galatasaray ve Beşiktaş’dan teklif aldıklarını söyledi. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Beşiktaş ile anlaştığı ancak bonservis sorunu çıktığı iddia edilmişti.

Kaynak: Radyospor











