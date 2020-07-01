Gökhan Türkmen’den doğanın yakarışı: ‘Yüzüme Vurma’

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:36

Gökhan Türkmen ve Serkan Emre Çiftçi yeni parçaları “Yüzüme Vurma” ile doğanın kendini bulma çabasını ve mücadelesini söze ve müziğe aktarıyor.

Sözleri Ozan Turgut’a ait olan parçanın müziği Gökhan Türkmen’e, düzenlemesi Bora Çifterlere ait. Doğa ve insanlığın yüzleşmesini anlatan parçada doğa sözlerle yakarırken, trompetin melodileri ise insanlığın sıkıntısını temsil ediyor.





Prodüktörlüğünü Çifterler ve Türkmen’in yaptığı klipte global ısınma, çevre kirliliği ve hayvan haklarının yanı sıra global korona virüsü salgınının etkileri de gözler önüne seriliyor. Kolaj görüntülerin yer aldığı klipte Avustralya yangınından, çarpık kentleşmeye, plastik atıkların sebep olduğu hayvan katliamlarına birçok görüntüyle insanlığı farkındalığa ve aydınlığa davet ediyor. Gökhan Türkmen Youtube kanalında yer alacak 8 dakikalık klipte İngilizce alt yazı seçeneği de bulunuyor.





2. ORMAN PROJESİ: “MELİS ÖZSOYSAL KORUSU”

GTR Müzik ve Ege Orman Vakfı iş birliği ile sosyal sorumluluk projelerine destek veren Türkmen, şarkının dijital gelirini “Melike Turgut Ormanı”nın ardından 2. orman projesi olan “Melis Özsoysal Korusu” için Ege Orman Vakfı’na bağışlıyor. Dijital platformlardan dinlenecek ve izlenecek olan parçayla müzikseverler her defasında Melis Özsoysal Korusu’a bir fidan ekerek doğaya katkıda bulunacaklar.





