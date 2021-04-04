Gökhan Zan: "Hiçbir zaman ekmek yediğimiz yere ihanet etmedik"

04 Nisan 2021 Pazar, 13:40

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcısı olan Gökhan Zan, sosyal medyada yer alan iddialar hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökhan Zan, "Alın terinin rengi olmaz... Her arma kutsaldır... Gönlünde taşıdığın; görevle taşıdığınla karışmaz... Yıllarca emek verdiğimiz renkler zaman zaman değiştiyse de ilkelerimiz asla değişmedi. Hiçbir zaman günün adamı olmadık.. Gerçeğin adamı olduk... Gün değişir ama gerçek asla değişmez..

Ve unutmayın; Bizi bilen bilir,bilmeyende kendi gibi bilir. Bir hafta boyunca kişiliğimizden şüphe edenlere, algı yaratanlara ve profesyonel hayatın ne olduğunu bilmeyenlere cevap vermekten hicap duyuyorum. Hiçbir zaman ekmek yediğimiz yere ihanet etmedik." ifadelerini kullandı.