İrfan Can Kahveci imalı Galatasaray paylaşımını beğendi

03 Nisan 2021 Cumartesi, 22:10

Fenerbahçe'nin odevre arasında Başakşehir'den kafrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Galatasaray'ın Hatayspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medyadan kendisiyle ilgili bir yorumu beğendi.

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Yalçın Ayhan maç sonrası, "Alınan mağlubiyetin sorumlusu ne teknik kadro ne futbolcular ne taktik ne sistem! Hepsinin tek sebebi İrfan Can Kahveci'nin düğünü..." paylaşımında bulundu.

Transfer döneminde en çok konuşan isimlerden biri olan ve Fenerbahçe'ye imza atan yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci, bu gönderiyi beğendi.

Maç öncesinde Galatasaray antrenörü Levent Şahin, "İki oyuncumuzu düğün (İrfan Can Kahveci'nin düğünü) dolayısıyla koronavirüse verdik." yorumunu yapmıştı.

İşte İrfan Can Kahveci'nin beğendiği paylaşım...