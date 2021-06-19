19 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Müziklerinin sınırların ötesinde yeni dinleyicilerle buluşmasına destek olan global müzik programı EQUAL’da ise bu ay Avrupa Müzik’in başarılı sanatçısı Göksel yer aldı. Göksel, EQUAL Türkiye kapağıyla Times Meydanı’nda büyük ekranda yer aldı.

