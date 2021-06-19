Göksel, EQUAL Türkiye kapağıyla Times Meydanı’nda

Spotify, müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek için her ay farklı ülkelerden kadınları bir araya getiriyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00
Göksel, EQUAL Türkiye kapağıyla Times Meydanı’nda
Abone Ol google-news

Müziklerinin sınırların ötesinde yeni dinleyicilerle buluşmasına destek olan global müzik programı EQUAL’da ise bu ay Avrupa Müzik’in başarılı sanatçısı Göksel yer aldı. Göksel, EQUAL Türkiye kapağıyla Times Meydanı’nda büyük ekranda yer aldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler