Göksel, EQUAL Türkiye kapağıyla Times Meydanı’nda
Spotify, müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek için her ay farklı ülkelerden kadınları bir araya getiriyor.
Müziklerinin sınırların ötesinde yeni dinleyicilerle buluşmasına destek olan global müzik programı EQUAL’da ise bu ay Avrupa Müzik’in başarılı sanatçısı Göksel yer aldı. Göksel, EQUAL Türkiye kapağıyla Times Meydanı’nda büyük ekranda yer aldı.
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