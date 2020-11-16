Göksel'den #BirKiraBirYuva kampanyası için destek konseri

16 Kasım 2020 Pazartesi, 10:29

Sanatçı Göksel, 21 Kasım saat 18.00’de Hangout Bahçe’de depremzedelere destek amacıyla sahneye çıkacağını duyurdu.



Konser bilet satışları ve etkinlik gelirinin tamamı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası’nın birlikte yürüttüğü “Bir Kira Bir Yuva’’ kampanyasına bağışlanacak.

Konseri sosyal medya hesabından duyuran Göksel, paylaşımında "Güzel İzmir’imiz depremin yaralarını sarmaya devam ederken, bizler de elimizden geldiğince yanlarındayız. Siz de bir yuvaya destek olmak isterseniz konserin biletlerine @bukupon üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadesini kullandı.