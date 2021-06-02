Gol sevinci ile tribünden atladı
Misli.com 2'nci Lig play-off finalinde Kocaelispor'un ezeli rakibi Sakaryaspor karşısında attığı 2'nci gole sevinen Emre Eldem (41), tribünden atladı. Bacağı maçtan sonra sargıya alınan Eldem, "Gole sevinirken aşağı atladım. Arkadaşlarım düştüm, zannetti. Heyecandan atladım" dedi.
Misli.com 2'nci Lig play-off finalinde Kocaelispor ile Sakaryaspor, cuma günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Kocaelispor, ezeli rakibi Sakaryaspor’u 4-0 yenerek, 1'inci Lig'e yükseldi.
Maçı tribünde izlerken, atılan 2'nci gole çok sevinen Kocaelispor taraftarı Emre Eldem, heyecanını kontrol edemeyip, yaklaşık 5 metre yükseklikteki tribünden atladı. Maçı izlemeye devam eden Eldem’in bacağı, maçtan sonra sargıya alındı.
‘KOCAELİSPOR’U CANIMI VERECEK DERECEDE SEVİYORUM’
Karşılaşmada gole sevinirken, aşağı atladığını söyleyen Emre Eldem, "Ben normalde Kocaelispor’un her maçına giderim, çok seviyorum. Canımı verecek derecede seviyorum. O gün 2'nci golden sonra sevinirken aşağı atladım. Arkadaşlarım, ağabeylerim düştüm, zannetti. Heyecandan atladım, sonuçta bu Kocaelispor. Hastaneye gidecek kadar sıkıntım yoktu, Allah’ıma şükürler olsun. Kocaelispor için canım feda. Yaklaşık 5 metreden aşağı düştüm, düştükten sonra tekrar maçı izlemeye devam ettim. Orada polisler yanıma gelerek ‘Ne yapıyorsun?’ dedi. Ben de ‘Ağabey kaldırsana beni’ dedim. Daha sonra kalkıp maçı izlemeye devam ettim. Bacağım sargıya alındı" diye konuştu.
Video Haberler
- Trafikte yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı
- Sosyal medyada gündem oldu: Yangın var dediler geldik
- Sevgilisine mesaj atan kişiyi durakta vurdu
- Beyoğlu'nda can pazarı
- Muharrem İnce’den erken seçim tahmini
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Erdoğan'dan TRT yayınında gazeteciye tepki çeken soru!
- Türkiye'nin ünlü markası resmen iflas etti
- Erdoğan'ın programındaki saate dikkat
- Bir imam üzerinden...
- Kahvecilerden 'normalleşme' tepkisi
- 'Sedat Peker' operasyonu! Sabiha Gökçen'de yakalandı
- DSÖ'den Sinovac kararı
- Kütahyalı'dan, Alçı'ya ültimatom
- Atatürk'e lanet okuyan imamın AKP ve Peker ile ilişkisi